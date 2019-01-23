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Кшиштоф Пёнтек перешел в «Милан»
Отличное усиление для «россонери»!
Польский нападающий Кшиштоф Пёнтек перешел из «Дженоа» в «Милан».
О трансфере игрока сообщил официальный сайт «россонери». 23-летний поляк подписал с командой Дженнаро Гаттузо контракт на 2023 года.
- Пёнтек перешел в «Дженоа» перед стартом сезона-2018/19. В 19 матчах чемпионата Италии Кшиштоф настрелял 13 мячей.
- «Милан» заплатил за Пёнтека 35 миллионов евро плюс бонусы. В июле Кшиштоф обошелся генуэзцам всего в 4,5 млн евро.
- До «Дженоа» Кшиштоф выступал за польские клубы «Краковия», «Заглембе» и «Лехия» (Дзерджонюв).
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