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Директор «Милана» Леонардо: «Кшиштоф Пёнтек хотел девятый номер, но его надо заслужить»

Леонардо: «Пёнтек хотел девятый номер, но его надо заслужить»
Eurosport

8 ч. назад

В большом клубе предстоит доказать право на номер.

Спортивный директор «Милана» Леонардо прокомментировал переход форварда Кшиштофа Пёнтека из «Дженоа» в миланский клуб.

«Пёнтек хотел футболку с девятым номером, но мы посчитали, что ее надо заслужить, поэтому дали ему 19-й номер. Мы говорим об игроке, который забил 13 мячей в 19 матчах.

Мы определялись, оправдает ли себя этот большой трансфер. У Кшиштофа есть все данные для игры в итальянском чемпионате. Все решения в клубе обсуждаются коллективно, в том числе и с главным тренером», – сказал Леонардо.

  • «Милан» заплатил за Пёнтека 35 миллионов евро плюс бонусы. В июле Кшиштоф обошелся генуэзцам всего в 4,5 млн евро.
  • До «Дженоа» Кшиштоф выступал за польские клубы «Краковия», «Заглембе» и «Лехия» (Дзерджонюв).
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