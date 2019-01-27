Getty Images

Фабио Квальярелла забил в 11-м матче подряд и повторил 24-летний рекорд Габриэля Батистуты

Квальярелла забил в 11-м матче подряд и повторил 24-летний рекорд Батистуты
Eurosport

1 час назадОбновлено 57 мин. назад

Кое-кто умрет от зависти.

35-летний нападающий «Сампдории» Фабио Квальярелла забил 16-й мяч в сезоне Серии А-2018/19, поразив ворота соперника в 11-м матче подряд.

Ранее это удалось аргентинскому форвару Габриэлю Батистуте, когда тот выступал за «Фиорентину» в сезоне-1994/95.

  • Итальянец оформил дубль в игре против «Удинезе» (4:0).
  • Фабио лидирует в списке бомбардиров Серии А с 16 мячами. Роналду наколотил 14 и делит второе место с Дуваном Сапатой из «Аталанты».
  • По оценке Transfermarkt, рыночная стоимость Квальяреллы всего 2 миллиона евро.
Eurosport Вконтакте

Подписывайся на Eurosport.ru Вконтакте

По теме

Чемпионат Италии

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Смотрите сейчас

Видео - Самый грустный прокат Фернандеса, потому что он последний в карьере чемпиона Европы

08:08
Популярные видео
Нежный прокат Синициной и Кацалапова под Моцарта – после него ты точно вспомнишь свою первую любовь
 123 просмотров5 ч
Тягучий прокат Степановой и Букина под рев джаза, за который они получили лишь серебро
 97 просмотров1 ч