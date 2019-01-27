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Фабио Квальярелла забил в 11-м матче подряд и повторил 24-летний рекорд Габриэля Батистуты
Кое-кто умрет от зависти.
35-летний нападающий «Сампдории» Фабио Квальярелла забил 16-й мяч в сезоне Серии А-2018/19, поразив ворота соперника в 11-м матче подряд.
Ранее это удалось аргентинскому форвару Габриэлю Батистуте, когда тот выступал за «Фиорентину» в сезоне-1994/95.
- Итальянец оформил дубль в игре против «Удинезе» (4:0).
- Фабио лидирует в списке бомбардиров Серии А с 16 мячами. Роналду наколотил 14 и делит второе место с Дуваном Сапатой из «Аталанты».
- По оценке Transfermarkt, рыночная стоимость Квальяреллы всего 2 миллиона евро.
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