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Роналду хотел бы забить через себя или пушкой с 30 метров, но уложил «Лацио» лишь с пенальти

Роналду хотел бы забить через себя или пушкой с 30 метров, но уложил «Лацио» лишь с пенальти
Eurosport

1 час назад

Хорошо, что мяч снова получился таким важным.

«Ювентус» в матче 21-го тура Серии А заглушил вопли Олимпийского стадиона, прикончив «Лацио» – 2:1. Хотя до 74-й минуты команда Массимилиано Аллегри уступала в счете.

На 59-й минуте хозяева заработали угловой. После подачи от флажка мяч пролетел мимо всех игроков в лазурном и стукнулся о голову Джана, от которой влетел в угол.

Спустя 10 минут Аллегри понял, что пора менять игру, и выпустил на поле Жоау Канселу. Португалец почти тут же положил ответный мяч.

А на 88-й минуте за любимое дело взялся Роналду – и вколотил по центру с точки.

  • «Ювентус» набрал 59 очков и оторвался от идущего вторым «Наполи» на 11 баллов.
  • На счету Роналду стало 15 мячей, но он все еще отстает на один точный удар от нападающего «Сампдории» Фабио Квальяреллы.
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