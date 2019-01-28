Криштиану Роналду первым в трехочковой эре Серии А забил в восьми гостевых матчах подряд

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду забил очередной гол в матче чемпионата Италии против «Лацио».

Криштиану забил в 8 выездных играх Серии А, и это первый случай с того момента, как в итальянской лиге была введена трехочковая система, сообщает твиттер туринского клуба.

Роналду забил победный гол с пенальти, «Ювентус» победил со счетом 2:1.

Криштиану делит второе место в списке бомбардиров чемпионата Италии, забив 15 мячей в 21 игре. У лидирующего Фабио Квальяреллы на один гол больше.

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