«Ювентус» красивым роликом проводил Медхи Бенатиа в катарский «Аль-Духаиль»

Защитник «Ювентуса» Медхи Бенатиа продолжит карьеру в чемпионате Катара. Футболист подписал контракт с клубом «Аль-Духаиль».

Туринцы получат восемь миллионов евро и еще два в качестве возможных бонусов. «Юве» поблагодарил Бенатиа и выпустил прощальный ролик о защитнике, в котором показывают лучшие моменты игры Медхи за итальянского гранда.

Медхи перешел в туринский клуб в 2016 году.

В сезоне-2018/19 Бенатиа сыграл только в шести матчах за «Ювентус» во всех турнирах.

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