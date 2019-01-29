«Ювентус» красивым роликом проводил Медхи Бенатиа в катарский «Аль-Духаиль»
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Защитник «Ювентуса» Медхи Бенатиа продолжит карьеру в чемпионате Катара. Футболист подписал контракт с клубом «Аль-Духаиль».
Туринцы получат восемь миллионов евро и еще два в качестве возможных бонусов. «Юве» поблагодарил Бенатиа и выпустил прощальный ролик о защитнике, в котором показывают лучшие моменты игры Медхи за итальянского гранда.
- Медхи перешел в туринский клуб в 2016 году.
- В сезоне-2018/19 Бенатиа сыграл только в шести матчах за «Ювентус» во всех турнирах.
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