Twitter

«Ювентус» красивым роликом проводил Медхи Бенатиа в катарский «Аль-Духаиль»

«Ювентус» красивым роликом проводил Бенатиа в катарский «Аль-Духаиль»
Eurosport

1 час назад

Посмотрит на страну хозяйку ЧМ-2022.

Защитник «Ювентуса» Медхи Бенатиа продолжит карьеру в чемпионате Катара. Футболист подписал контракт с клубом «Аль-Духаиль».

Туринцы получат восемь миллионов евро и еще два в качестве возможных бонусов. «Юве» поблагодарил Бенатиа и выпустил прощальный ролик о защитнике, в котором показывают лучшие моменты игры Медхи за итальянского гранда.

  • Медхи перешел в туринский клуб в 2016 году.
  • В сезоне-2018/19 Бенатиа сыграл только в шести матчах за «Ювентус» во всех турнирах.
Eurosport в инстаграме

Подписывайся на Eurosport.ru в инстаграме

По теме

Чемпионат Италии

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Смотрите сейчас

Видео - Фанат с надувной куклой, ловля насекомых и самые нелепые удары – WATTS с Australian Open божественен

12:00
Популярные видео
Золотой заезд российских саночников – они принесли стране первую в истории эстафетную победу на ЧМ
2 214 просмотров27/01 в 17:00
Константинова в обтягивающем костюме очень пластично отыграла образ под песню Майкла Джексона
5 021 просмотров27/01 в 15:54