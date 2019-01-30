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Роналду пригласил на базу «Юве» и подарил джерси фанатке, которой разбил нос мячом на тренировке

Роналду пригласил на базу «Юве» и подарил джерси фанатке, которой разбил нос мячом на тренировке
Eurosport

14 мин. назад

И оставил на подарке милейшую надпись.

Звезда «Ювентуса» Криштиану Роналду на выходных зарядил во время разминки мячом в нос болельщице и сломал ей очки, а во вторник пригласил на тренировочную базу.

Португалец сделал фото с Еленой ди Мартино и подарил ей джерси, на котором было написано «обнимаю».

«Не каждый день можно получить по лицу мячом, по которому бил CR7. Кстати, я жду приглашения на ужин», – написала болельщица в фейсбуке еще до встречи с кумиром.

  • 21 января «Ювентус» обыграл «Кьево» (3:0).
  • 30 января «бьянконери» встретятся с «Аталантой».

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