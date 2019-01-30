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Роналду пригласил на базу «Юве» и подарил джерси фанатке, которой разбил нос мячом на тренировке
И оставил на подарке милейшую надпись.
Звезда «Ювентуса» Криштиану Роналду на выходных зарядил во время разминки мячом в нос болельщице и сломал ей очки, а во вторник пригласил на тренировочную базу.
Португалец сделал фото с Еленой ди Мартино и подарил ей джерси, на котором было написано «обнимаю».
«Не каждый день можно получить по лицу мячом, по которому бил CR7. Кстати, я жду приглашения на ужин», – написала болельщица в фейсбуке еще до встречи с кумиром.
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