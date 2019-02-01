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Умер 70-летний отец Джоржины Родригес. В прошлом он сидел в тюрьме за наркотрафик

Умер 70-летний отец Джоржины. В прошлом он сидел в тюрьме за наркотрафик
Eurosport

1 час назадОбновлено 17 мин. назад

А еще Хорхе Эдуардо профессионально играл в футбол.

Отец Джорджины Родригес, подруги нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду, скончался в возрасте 70 лет.

Как сообщает Hola, Хорхе Эдуардо страдал от осложнений после инсульта, который он перенес два с половиной года назад.

  • В октябре 2018 года в СМИ фигурировала информация, что отец модели дважды сидел в тюрьме за преступления, связанные с распространением наркотиков.
  • В прошлом папа Джорджины был профессиональным футболистом и работал в Испании тренером.

Роналду первым в трехочковой эре Серии А забил в восьми гостевых матчах подряд

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