Умер 70-летний отец Джоржины Родригес. В прошлом он сидел в тюрьме за наркотрафик
А еще Хорхе Эдуардо профессионально играл в футбол.
Отец Джорджины Родригес, подруги нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду, скончался в возрасте 70 лет.
Как сообщает Hola, Хорхе Эдуардо страдал от осложнений после инсульта, который он перенес два с половиной года назад.
- В октябре 2018 года в СМИ фигурировала информация, что отец модели дважды сидел в тюрьме за преступления, связанные с распространением наркотиков.
- В прошлом папа Джорджины был профессиональным футболистом и работал в Испании тренером.
Роналду первым в трехочковой эре Серии А забил в восьми гостевых матчах подряд
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