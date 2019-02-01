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Квальярелла вернулся в сборную впервые с 2010-го: он забил в 11 матчах подряд и опережает Криша
35-летнему дяде не звонили из сборной девять лет.
Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини добавил в ротацию команды 35-летнего нападающего «Сампдории» Фабио Квальяреллу, который в последний раз выходил на поле в джерси «адзурри» в 2010 году.
Футболист попал в список футболистов, которые с 4-5 февраля начнут тренировочные сборы в Коверчано.
Все из-за крутой формы Фабио: он забил в 11 матчах Серии А кряду. Всего в Серии А-2018/19 Фабио оформил 16+6 в 20 матчах. Это круче, чем у Криша, который настрелял 15 банок.
- 23 марта Италия сыграет против Финляндии в рамках отборочного цикла Евро-2020.
Фабио Квальярелла забил в 11-м матче подряд и повторил 24-летний рекорд Габриэля Батистуты
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