Квальярелла вернулся в сборную впервые с 2010-го: он забил в 11 матчах подряд и опережает Криша

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини добавил в ротацию команды 35-летнего нападающего «Сампдории» Фабио Квальяреллу, который в последний раз выходил на поле в джерси «адзурри» в 2010 году.

Футболист попал в список футболистов, которые с 4-5 февраля начнут тренировочные сборы в Коверчано.

Все из-за крутой формы Фабио: он забил в 11 матчах Серии А кряду. Всего в Серии А-2018/19 Фабио оформил 16+6 в 20 матчах. Это круче, чем у Криша, который настрелял 15 банок.

23 марта Италия сыграет против Финляндии в рамках отборочного цикла Евро-2020.

Фабио Квальярелла забил в 11-м матче подряд и повторил 24-летний рекорд Габриэля Батистуты

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