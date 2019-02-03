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Роналду сделал дубль, но в ответ «Ювентус» получил 2 хука от Жервиньо и апперкот на 94-й
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«Ювентус» и «Парма» сыграли жаркую ничью (3:3) в матче 22-го тура чемпионата Италии.
С не самым эстетическим рикошетом забил Криш первый мяч.
Во втором тайме к голевому флешмобу Роналду присоединился защитник «Юве» Даниэле Ругани.
И уже через 3 минуты Барилла головой протаранил ворота Перина.
А Роналду хватило двух минут!
Жервиньо пожалел нервы зрителей, сбавил темп игры и забил аж спустя 7 минут после Криштиану. Красиво, пяточкой.
И он же на 94-й минуте не позволил уложить «Парму» на лопатки.
- Теперь у Роналду 17 забитых мячей, у Фабио Квальяреллы – 16.
- «Ювентус» уверенно себя чувствует на первой строчке таблицы. Отрыв от «Наполи» составляет 9 очков.
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