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Пёнтек доказал, что «Милан» не зря вывалил 35 млн: вот его третий гол в третьем матче за клуб

Пёнтек доказал, что «Милан» не зря вывалил 35 млн: вот его третий гол в третьем матче за клуб
Eurosport

26 мин. назад

Кшиштоф – новый Левандовский.

В матче 22-го тура чемпионата Италии «Рома» сыграла вничью с «Миланом» – 1:1.

Счет в игре открыл страйкер «россонери» Кшиштоф Пёнтек, замкнувший передачу Лукаса Пакеты. Открывание поляка как отдельное искусство.

  • После перехода в «Милан» Пёнтек забил 3 мяча в трех матчах.
  • Всего на счету поляка 14 голов в Серии-2018/19 – первую часть сезона он провел в «Дженоа».
  • «Милан» купил Пёнтека за 35 миллионов евро.

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