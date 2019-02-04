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Пёнтек доказал, что «Милан» не зря вывалил 35 млн: вот его третий гол в третьем матче за клуб
Кшиштоф – новый Левандовский.
В матче 22-го тура чемпионата Италии «Рома» сыграла вничью с «Миланом» – 1:1.
Счет в игре открыл страйкер «россонери» Кшиштоф Пёнтек, замкнувший передачу Лукаса Пакеты. Открывание поляка как отдельное искусство.
- После перехода в «Милан» Пёнтек забил 3 мяча в трех матчах.
- Всего на счету поляка 14 голов в Серии-2018/19 – первую часть сезона он провел в «Дженоа».
- «Милан» купил Пёнтека за 35 миллионов евро.
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