Getty Images
Мать Криштиану Роналду – о Кэтрин Майорге: «Она к нему не в карты зашла сыграть и об этом знала»
А что еще скажет мама.
Мама звезды «Ювентуса» Криштиану Роналду Долорес Авейру прокомментировала обвинения в изнасиловании, которые американка Кэтрин Майорга адресовала футболисту осенью 2018 года.
«Когда она к нему зашла, то знала, что идет не в карты играть. Должно было произойти нечто большее. Я прекрасно знаю своего сына», – рассказала Долорес португальскому таблоиду Correo de Manha.
- В январе следователи взяли ДНК спортсмена для анализа.
- Кэтрин обвиняет Криша в домогательствах и изнасиловании, которые имели место в 2009 году во время отпуска португальца в Лас-Вегасе.
«Даже собака ее не захотела бы». Новые факты в деле Криштиану Роналду об изнасиловании
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте