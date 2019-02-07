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Мать Криштиану Роналду – о Кэтрин Майорге: «Она к нему не в карты зашла сыграть и об этом знала»

Мать Роналду – о Майорге: «Она к нему не в карты зашла сыграть и об этом знала»
Eurosport

1 час назад

А что еще скажет мама.

Мама звезды «Ювентуса» Криштиану Роналду Долорес Авейру прокомментировала обвинения в изнасиловании, которые американка Кэтрин Майорга адресовала футболисту осенью 2018 года.

«Когда она к нему зашла, то знала, что идет не в карты играть. Должно было произойти нечто большее. Я прекрасно знаю своего сына», – рассказала Долорес португальскому таблоиду Correo de Manha.

  • В январе следователи взяли ДНК спортсмена для анализа.
  • Кэтрин обвиняет Криша в домогательствах и изнасиловании, которые имели место в 2009 году во время отпуска португальца в Лас-Вегасе.

«Даже собака ее не захотела бы». Новые факты в деле Криштиану Роналду об изнасиловании

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