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«Кальяри» арендовал игрока «Фио», а через пару дней в сети всплыл интимный ролик с его участием

«Кальяри» арендовал игрока «Фио», а через пару дней в сети всплыл интимный ролик с его участием
Eurosport

1 час назад

Возможно, он заснял домашнее видео с одноклубником.

Новичок «Кальяри» Сириль Терео влип в неприятную ситуацию: в сети завирусилось интимное видео с его участием.

В ролике, который длится одну минуту и 18 секунд, Терео снимает интимную сцену между мужчиной и женщиной и время от времени переводит камеру на себя. Фанаты легко идентифицировали футболиста благодаря двум татуировкам и фирменному жесту – его Сириль обычно демонстрирует после забитых мячей.

  • Фанаты также предположили, что Сириль снимал своего бывшего одноклубника по «Фиорентине» – Альбана Ляфона. Последний эту информацию опроверг.
  • Терео дебютировал за «Кальяри» в игре с «Аталантой» (0:1).
  • По данным Marca, эротическое видео с участием Терео было снято несколько лет назад.

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