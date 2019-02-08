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«Кальяри» арендовал игрока «Фио», а через пару дней в сети всплыл интимный ролик с его участием
Возможно, он заснял домашнее видео с одноклубником.
Новичок «Кальяри» Сириль Терео влип в неприятную ситуацию: в сети завирусилось интимное видео с его участием.
В ролике, который длится одну минуту и 18 секунд, Терео снимает интимную сцену между мужчиной и женщиной и время от времени переводит камеру на себя. Фанаты легко идентифицировали футболиста благодаря двум татуировкам и фирменному жесту – его Сириль обычно демонстрирует после забитых мячей.
- Фанаты также предположили, что Сириль снимал своего бывшего одноклубника по «Фиорентине» – Альбана Ляфона. Последний эту информацию опроверг.
- Терео дебютировал за «Кальяри» в игре с «Аталантой» (0:1).
- По данным Marca, эротическое видео с участием Терео было снято несколько лет назад.
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