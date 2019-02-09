Getty Images

Бруну Алвеш: «Криштиану Роналду был зол, когда не выиграл «Золотой мяч»

Бруну Алвеш: «Роналду был зол, когда не выиграл «Золотой мяч»
Eurosport

8 мин. назад

В этом году Криш будет рвать и метать ради шестого мячика.

Защитник «Пармы» Бруну Алвеш рассказал, что Криштиану Роналду был разочарован, когда остался без «Золотого мяча»-2018.

«Конечно, Криштиану был разозлен. Он заслужил «Золотой мяч» за все, что сделал в прошлом году. Но это поражение только мотивирует его стать сильнее. Это важно для него и для его клуба: мотивированный Роналду хочет выигрывать трофеи.

Я желаю ему как можно больше счастливых моментов, потому что знаю его очень давно. Я знаю, через что ему пришлось пройти в своей жизни. Он вдохновляет абсолютно каждого человека в Португалии. Им гордятся по всему миру», – приводит слова Алвеша SportsJoint.

  • Алвеш и Роналду вместе выступали за сборную Португалии.
  • В 2010-2013 годах Алвеш играл за санкт-петербургский «Зенит».

Роналду пригласил на базу «Юве» и подарил джерси фанатке, которой разбил нос мячом на тренировке

Eurosport в инстаграме

Подписывайся на нас в инстаграме и смотри яркие фото

По теме

Чемпионат Италии

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Смотрите сейчас

Видео - Яркое выступление Турсынбаевой принесло ей серебро четырех континентов

04:39
Популярные видео
Блестящий прокат Кихиры сделал ее чемпионкой не одного, а целых четырех континентов
2 168 просмотров6 ч
«Рейнджерс» пышно чествовали чемпионов-1994, а спустя два часа грустно вынимали от Свечникова
 920 просмотров7 ч