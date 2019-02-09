Бруну Алвеш: «Криштиану Роналду был зол, когда не выиграл «Золотой мяч»

Защитник «Пармы» Бруну Алвеш рассказал, что Криштиану Роналду был разочарован, когда остался без «Золотого мяча»-2018.

«Конечно, Криштиану был разозлен. Он заслужил «Золотой мяч» за все, что сделал в прошлом году. Но это поражение только мотивирует его стать сильнее. Это важно для него и для его клуба: мотивированный Роналду хочет выигрывать трофеи.

Я желаю ему как можно больше счастливых моментов, потому что знаю его очень давно. Я знаю, через что ему пришлось пройти в своей жизни. Он вдохновляет абсолютно каждого человека в Португалии. Им гордятся по всему миру», – приводит слова Алвеша SportsJoint.

Алвеш и Роналду вместе выступали за сборную Португалии.

В 2010-2013 годах Алвеш играл за санкт-петербургский «Зенит».

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