«Я бы погибла ради него». Андреа Пирло бросил женщину, которая помогла ему стать великим

Дела Пирло в 1999-м шли отвратительно. Парня уже считали будущей звездой, но за первый сезон в «Интере» Андреа проиграл конкуренцию Баджо, Рекобе и Джоркаеффу. Пирло унизительно сдали в аренду сначала «Реджине», а потом родной «Брешиа». У Андреа весьма успешная родословная: дед основал крупнейшее металлургическое производство в регионе, отец унаследовал бизнес и руководил двумя заводами, мать – племянница мэра Брешиа на тот момент. Но жизнь Пирло-младшего никак не попадала в колею. Золотой мальчик с удовольствием тусил в клубах, что не приближало его к успеху. До тех пор, пока он не встретил Дебору Роверси.

Андреа познакомился с девушкой еще в 1995-м, но именно во время ссылки в «Брешиа» между ними появилось что-то особенное. «Я бы погибла ради него. Нам было всего по 16 лет. Андреа играл за «Брешиа», и мы оба еще не знали, что он будет чемпионом. Ему было необходимо привести себя в порядок, чтобы не испортить будущее», – вспоминает Дебора. Рядом с Роверси Пирло кардинально изменил образ жизни: больше никаких клубов – только посиделки с домашним вином на семейной вилле в деревне Флеро. В 2001-м Деборе и Андреа стукнуло по 22 года, и они поженились. Тогда же будущий маэстро перешел в «Милан», и тут началось: за три года «россонери» взяли Лигу чемпионов, Кубок Италии и скудетто.

В 2003 году у семьи родился сын Никколо, в 2006-м – дочь Анджела. Это так вдохновило гения, что за год он выиграл чемпионат мира с Италией, а с «Миланом» – Лигу чемпионов, Суперкубок и Клубный ЧМ.

Дебора нигде не покидала мужа. «Моим вкладом я считаю моральное соучастие и самопожертвование. Я отдала Андреа каждый момент своей жизни ради его спокойствия, ясности и концентрации», – рассказывала Роверси. Хладнокровие, с которым Андреа развлек Джо Харта паненкой в 2012-м, – одна из заслуг Деборы.

«Антонио Кассано говорит, что спал с семью сотнями женщин. Но его не вызывают в сборную Италии. Разве он может быть действительно счастлив? Я бы не был», – иронизировал Пирло, который всю жизнь прожил с одной женщиной. Возможно, это его и подвело.

В 2014-м Пирло и Роверси внезапно объявили о разводе. Идеальная пара распалась из-за Андреа. Бородач стильно проводил уикенд за игрой в гольф. Во время матча он познакомился с известным агентом по элитной недвижимости Валентиной Бальдини. У них быстро завертелся роман. Дебора не простила предательство: «Женам, которые полностью посвятили свою жизнь мужьям, необходимо задуматься о своем положении. Драгоценное время вашей жизни никогда не вернется. Сначала вы проводите время с любовью, а потом оказываетесь выброшенными».

Развод выбил Пирло из колеи. На чемпионате мира-2014 он нервничал и даже обратился к духовнику сборной Италии. Перед стартовым матчем против Англии Андреа прошел целую исповедь у священника, вымаливая прощение за грехи. Тот турнир «скуадра адзурра» провалила, проиграв два матча на групповом этапе.

Уже через год Пирло открыто отдыхал с Бальдини в Майами. А в 2017-м у Андреа и Валентины родились близнецы Леонардо и Томмасо. Дети от первого брака остались жить с бывшей женой, которой бородач выплачивает алименты. «Пишут про 53 тысячи евро в месяц, но я никогда не видела этих денег – я беру меньше трети от этой суммы. Мой брак был настоящей любовью», – заявила Роверси.

Женщина – главный мотиватор в жизни любого мужчины. Дебора вдохновила Андреа на важнейшие трофеи. С крепкой семьей пришла крепкая карьера. Но после футбола, очевидно, этой мотивации стало для Пирло мало. Он разрушил семью, чтобы начать с чистого листа. И лучше бы это сработало, чтобы снова не пришлось идти к священнику.

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