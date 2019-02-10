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Гол Криша, голевая Криша и гол после удара Криша – португалец царствовал в игре против «Сассуоло»
«Ювентус» уже можно короновать – их никто не догонит.
«Ювентус» разгромил «Сассуоло» в выездном матче 23-го тура чемпионата Италии – 3:0.
Счет в игре открыл немецкий полузащитник Сами Хедира, добивший мяч в сетку после удара Криштиану Роналду и сэйва голкипера хозяев Андреа Консильи.
Затем Криш забил сам, выпрыгнув выше всех после подачи углового в исполнении Миралема Пьянича.
Наконец, на 86-й минуте Роналду ассистировал Эмре Джану, и немец установил окончательный счет.
- «Ювентус» уверенно лидирует в турнирной таблице Серии A. Команда Макса Аллегри опережает ближайшего преследователя – «Наполи» – на 11 очков.
- Роналду занимает первую строчку в таблице бомбардиров Серии A (17 голов, 5 из них – с пенальти).
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