Гол Криша, голевая Криша и гол после удара Криша – португалец царствовал в игре против «Сассуоло»

«Ювентус» разгромил «Сассуоло» в выездном матче 23-го тура чемпионата Италии – 3:0.

Счет в игре открыл немецкий полузащитник Сами Хедира, добивший мяч в сетку после удара Криштиану Роналду и сэйва голкипера хозяев Андреа Консильи.

Затем Криш забил сам, выпрыгнув выше всех после подачи углового в исполнении Миралема Пьянича.

Наконец, на 86-й минуте Роналду ассистировал Эмре Джану, и немец установил окончательный счет.

«Ювентус» уверенно лидирует в турнирной таблице Серии A. Команда Макса Аллегри опережает ближайшего преследователя – «Наполи» – на 11 очков.

Роналду занимает первую строчку в таблице бомбардиров Серии A (17 голов, 5 из них – с пенальти).

Мать Роналду – о Майорге: «Она к нему не в карты зашла сыграть и об этом знала»

Подписывайся на нас в инстаграме и смотри яркие фото