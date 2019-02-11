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«Юве» объявил о контракте с игроком «Арсенала» Аароном Рэмзи

«Ювентус» объявил о контракте с Рэмзи
Eurosport

11/02/2019 в 22:18Обновлено 11/02/2019 в 23:18

Валлиец переедет в Турин летом.

«Ювентус» объявил о договоренности с полузащитником «Арсенала» Аароном Рэмзи. Футболист присоединится к новой команде 1 июля после истечения контракта с «канонирами»

Инсайдер ВВС Дэвид Орнштэйн сообщает, что контракт валлийца с туринским клубом рассчитан на 4 года, а зарплата составит около 22 млн евро в год (456 тысяч евро в неделю). La Gazzetta dello Sport утверждает, что Аарон будет получать около 8-10 млн евро в год.

  • Рэмзи играет в лондонском клубе с 2008 года. В составе «канониров» он выиграл 3 Кубка и 3 Суперкубка Англии.
  • В АПЛ-2018/19 Аарон провел 19 матчей, в которых дважды забил и 6 раз ассистировал.
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