Getty Images

Sky Arabia: «Ювентус» предложил 200 млн евро за Мохамеда Салаха, трансфер одобрил Криштиану Роналду

Sky Arabia: «Ювентус» предложил 200 млн евро за Салаха, трансфер одобрил Роналду
Eurosport

12/02/2019 в 16:13

Пошли ва-банк.

«Ювентус» заявил о желании приобрести форварда «Ливерпуля» Мохамеда Салаха – и клуб поддержал нападающий «бьянконери» Криштиану Роналду.

Как сообщает Sky News Arabia, бид равен 200 миллионам евро, а трансфер обсуждался с Криштиану Роналду и другими лидерами «Юве».

  • Если трансфер состоится, то Салах станет вторым самым дорогим футболистом в истории. Рекорд держит Неймар – бразилец перешел в «ПСЖ» за 222 млн евро.
  • В субботу Мохамед забил 20-й мяч за «Ливерпуль» во всех турнирах в этом сезоне, как и в прошлом. Он стал первым игроком мерсисайдцев с таким показателем со времен Луиса Суареса.

«Теперь верю, что тебе 26». Салах сбрил бороду, а Ловрен и Морено его затроллили

Eurosport в твиттере

Подписывайся на Eurosport.ru в твиттере

По теме

Чемпионат Италии

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте