Getty Images
Sky Arabia: «Ювентус» предложил 200 млн евро за Мохамеда Салаха, трансфер одобрил Криштиану Роналду
Пошли ва-банк.
«Ювентус» заявил о желании приобрести форварда «Ливерпуля» Мохамеда Салаха – и клуб поддержал нападающий «бьянконери» Криштиану Роналду.
Как сообщает Sky News Arabia, бид равен 200 миллионам евро, а трансфер обсуждался с Криштиану Роналду и другими лидерами «Юве».
- Если трансфер состоится, то Салах станет вторым самым дорогим футболистом в истории. Рекорд держит Неймар – бразилец перешел в «ПСЖ» за 222 млн евро.
- В субботу Мохамед забил 20-й мяч за «Ливерпуль» во всех турнирах в этом сезоне, как и в прошлом. Он стал первым игроком мерсисайдцев с таким показателем со времен Луиса Суареса.
«Теперь верю, что тебе 26». Салах сбрил бороду, а Ловрен и Морено его затроллили
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте