Getty Images

«Интер» лишил Мауро Икарди повязки и назначил капитаном Самира Хандановича

«Интер» лишил Икарди повязки и назначил капитаном Хандановича
Eurosport

8 ч. назад

Кажется, Мауро окончательно разругался с нынешним работодателем.

Миланский «Интер» объявил, что аргентинец Мауро Икарди больше не является капитаном команды.

О причинах данного решения не сообщается. Новым капитаном «нерадзурри» назначен голкипер Самир Ханданович.

  • Возможно, Икарди лишили повязки из-за того, что он не может договориться с «Интером» о новом контракте.
  • В текущем сезоне чемпионата Италии Икарди провел 20 матчей, забил девять мячей и отдал две голевых передачи.

Эта паненка Икарди лучше, чем паненка Паненки

Eurosport в инстаграме

Подписывайся на нас в инстаграме и смотри яркие фото

По теме

Чемпионат Италии

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте