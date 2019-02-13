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«Интер» лишил Мауро Икарди повязки и назначил капитаном Самира Хандановича
Кажется, Мауро окончательно разругался с нынешним работодателем.
Миланский «Интер» объявил, что аргентинец Мауро Икарди больше не является капитаном команды.
О причинах данного решения не сообщается. Новым капитаном «нерадзурри» назначен голкипер Самир Ханданович.
- Возможно, Икарди лишили повязки из-за того, что он не может договориться с «Интером» о новом контракте.
- В текущем сезоне чемпионата Италии Икарди провел 20 матчей, забил девять мячей и отдал две голевых передачи.
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