Ди Марцио: «Интер» не взял Мауро Икарди на матч ЛЕ и отнял повязку из-за поведения в раздевалке

«Интер» объявил, что форвард Мауро Икарди не полетит в Вену на матч Лиги Европы против «Рапида».

За три часа до этого «нерадзурри» сообщили, что Мауро перестал быть капитаном команды, и повязка перешла к словенскому голкиперу Самиру Хандановичу.

Инсайдер Джанлука ди Марцио заявил, что решение о лишении Икарди этого статуса совместно приняли менеджеры «Интера» и главный тренер Лучано Спаллетти. Ди Марцио считает, что оно не связано с неопределенностью с контрактом футболиста.

Дело в поведении аргентинца. Мауро – не из тех, кто много говорит в раздевалке, в принципе мало выступает на публике и почти не объясняет личную ситуацию или отношения с женой и агентом Вандой Нарой. Исходя из этого, клуб посчитал, что Ханданович на этом отрезке сезона больше подходит на роль капитана.

В начале января 2019-го Ванда Нара сообщила итальянским медиа, что у Икарди возникли проблемы при обсуждении нового контракта с «Интером», и футболист в 2021-м может уйти в другой топ-клуб на правах свободного агента.

Чуть позднее Sport Mediaset уточнил, что аргентинец близок к продлению соглашения с «нерадзурри» при зарплате в 7 млн евро в год и 180 млн евро отступных.

В чемпионате Италии-2018/19 Икарди забил 9 мячей в 20 матчах.

Судья только дал свисток, а Икарди прямо из центрального круга бахнул под перекладину

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