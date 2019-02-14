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Президент «Наполи» подтвердил уход Марека Гамшика

Президент «Наполи» подтвердил уход Гамшика
Eurosport

32 мин. назадОбновлено 31 мин. назад

Главная легенда «адзурри» после Диего Марадоны уходит.

Президент «Наполи» Аурелио де Лаурентис объявил об уходе многолетнего лидера и капитана команды Марека Гамшика в китайский клуб.

«Соглашение с «Далянь Ифан» было достигнуто. Я желаю Мареку всего наилучшего в Китае. Двери «Наполи» всегда для него открыты», – написал Де Лаурентис в твиттере.

Ожидается, что «Далянь» заплатит «Наполи» 20 млн евро. Гамшик подпишет контракт на 3 года и заработает 27 млн евро.

  • Гамшик перешел в «Наполи» в 2007 году из «Брешиа» за 5,5 млн евро.
  • Словак стал рекордсменом «Наполи» по матчам (520) и голам (121), опередив самого Диего Марадону.
  • В «Наполи» Марек выиграл два Кубка Италии (2011/12, 2013/14) и Суперкубок страны (2014).
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