Президент «Наполи» подтвердил уход Марека Гамшика

Президент «Наполи» Аурелио де Лаурентис объявил об уходе многолетнего лидера и капитана команды Марека Гамшика в китайский клуб.

«Соглашение с «Далянь Ифан» было достигнуто. Я желаю Мареку всего наилучшего в Китае. Двери «Наполи» всегда для него открыты», – написал Де Лаурентис в твиттере.

Ожидается, что «Далянь» заплатит «Наполи» 20 млн евро. Гамшик подпишет контракт на 3 года и заработает 27 млн евро.

Гамшик перешел в «Наполи» в 2007 году из «Брешиа» за 5,5 млн евро.

Словак стал рекордсменом «Наполи» по матчам (520) и голам (121), опередив самого Диего Марадону.

В «Наполи» Марек выиграл два Кубка Италии (2011/12, 2013/14) и Суперкубок страны (2014).

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