«Лучше молчать и казаться глупым». Икарди отреагировал на лишение капитанства цитатой Твена

Нападающий «Интера» Мауро Икарди опубликовал пост в инстаграме по поводу ситуации с лишением его капитанской повязки.

«Иногда лучше молчать и казаться глупым, чем начать говорить и подтвердить это». Марк Твен», – написал Икарди.

Несколько дней назад из-за отказа продлить контракт с «Интером» нападающий был лишен капитанской повязки.

Мауро отказался ехать с командой на матч Лиги Европы с «Рапидом».

По информации Corriere della Sera, руководство миланского клуба продаст форварда летом за 80 млн евро.

В сезоне-2018/19 нападающий сыграл 28 матчей, в которых забил 15 мячей и сделал 3 ассиста.

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