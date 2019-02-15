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«Лучше молчать и казаться глупым». Икарди отреагировал на лишение капитанства цитатой Твена
Война между футболистом и его клубом продолжается.
Нападающий «Интера» Мауро Икарди опубликовал пост в инстаграме по поводу ситуации с лишением его капитанской повязки.
«Иногда лучше молчать и казаться глупым, чем начать говорить и подтвердить это». Марк Твен», – написал Икарди.
Несколько дней назад из-за отказа продлить контракт с «Интером» нападающий был лишен капитанской повязки.
- Мауро отказался ехать с командой на матч Лиги Европы с «Рапидом».
- По информации Corriere della Sera, руководство миланского клуба продаст форварда летом за 80 млн евро.
- В сезоне-2018/19 нападающий сыграл 28 матчей, в которых забил 15 мячей и сделал 3 ассиста.
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