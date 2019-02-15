«Что ты делаешь со своим ртом?» Николо Дзаньоло упрекнул мать за «утиные» селфи в инстаграме

Полузащитник «Ромы» Николо Дзаньоло отчитал собственную мать за фотографии в инстаграме.

Пока ее сын становился восходящей звездой римлян, 41-летняя Франческа Коста не теряла времени даром и подняла аудиторию в инстаграме до 173 тысяч человек. Больше всего Франческа любит надувать губы и складывать их «уточкой» – таких фотографий в ее профиле бесчисленное множество.

По данным Sportmediaset, который ссылается на Corriere della Sera, активность матери в соцсетях не понравилась 19-летнему футболисту. «Мам, перестань выкладывать эти фотографии. Что ты делаешь со своим ртом? Тебе 40 лет!» – сказал Дзаньоло.

«Рома» тоже не осталась в стороне: в римском клубе посоветовали Франческе прислушаться к совету Николо и выкладывать в инстаграм поменьше фотографий, чтобы сын «был спокоен».

В чемпионате Италии-2018/19 Дзаньоло провел 6 матчей и забил 2 мяча.

В первой игре 1/8 Лиги чемпионов против «Порту» Николо оформил дубль, а «Рома» победила со счетом 2:1.

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