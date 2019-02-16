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«Юве» казнил «Фрозиноне» голами Дибалы, Бонуччи и Криша. Тут можно посмотреть их все

«Юве» казнил «Фрозиноне» голами Дибалы, Бонуччи и Криша. Тут можно посмотреть их все
Eurosport

56 мин. назад

Машина Аллегри едет прямиком к чемпионству.

В матче 24-го тура чемпионата Италии «Ювентус» разгромил «Фрозиноне» – 3:0.

Счет в игре великолепным ударом из-за штрафной площади открыл Пауло Дибала.

Затем Леонардо Бонуччи занес мяч в сетку после подачи углового и сэйва голкипера гостей Марко Спортьелло.

А на 63-й минуте отличился Криштиану Роналду – португалец не мог уйти с поля без гола.

  • Благодаря этой победе «Ювентус» оторвался от «Наполи» на 14 очков.
  • Криштиану забил 19-й мяч в чемпионате. Португалец лидирует в списке бомбардиров Серии A.

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