«Юве» казнил «Фрозиноне» голами Дибалы, Бонуччи и Криша. Тут можно посмотреть их все

В матче 24-го тура чемпионата Италии «Ювентус» разгромил «Фрозиноне» – 3:0.

Счет в игре великолепным ударом из-за штрафной площади открыл Пауло Дибала.

Затем Леонардо Бонуччи занес мяч в сетку после подачи углового и сэйва голкипера гостей Марко Спортьелло.

А на 63-й минуте отличился Криштиану Роналду – португалец не мог уйти с поля без гола.

Благодаря этой победе «Ювентус» оторвался от «Наполи» на 14 очков.

Криштиану забил 19-й мяч в чемпионате. Португалец лидирует в списке бомбардиров Серии A.

«Он – психопат, угрожавший убить меня». Экс-девушка Криштиану Роналду вступилась за Кэтрин Майоргу

Подписывайся на нас Вконтакте