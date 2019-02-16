Криштиану Роналду забил и ассистировал в третьем матче подряд. Это случилось второй раз за карьеру

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду поучаствовал в разгроме «Фрозиноне» в матче чемпионата Италии (3:0).

Португалец сделал ассист на Пауло Дибалу, а потом забил сам. Роналду забивает и отдает передачи в третьем матче подряд. До этого такая серия была у Криштиану только один раз – в 2014 году в мадридском «Реале».

Роналду с 19 голами возглавляет список бомбардиров чемпионата Италии.

«Ювентус» опережает ближайшего преследователя «Наполи» уже на 14 очков, сыграв на матч больше.

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