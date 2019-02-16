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Криштиану Роналду забил и ассистировал в третьем матче подряд. Это случилось второй раз за карьеру
Киборг.
Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду поучаствовал в разгроме «Фрозиноне» в матче чемпионата Италии (3:0).
Португалец сделал ассист на Пауло Дибалу, а потом забил сам. Роналду забивает и отдает передачи в третьем матче подряд. До этого такая серия была у Криштиану только один раз – в 2014 году в мадридском «Реале».
- Роналду с 19 голами возглавляет список бомбардиров чемпионата Италии.
- «Ювентус» опережает ближайшего преследователя «Наполи» уже на 14 очков, сыграв на матч больше.
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