Форвард «Интера» Мауро Икарди из-за Ванды поругался с сестрой, которая считает Нару алчной

Сестра футболиста «Интера» Мауро Икарди Ивана поругалась с братом в твиттере, центром конфликта стала жена и агент форварда Ванда Нара.

В серии постов, опубликованных с личного аккаунта младшей сестры футболиста, присутствуют обвинения Ванды в алчности, а также в том, что она относится к Мауро, как к бизнес-проекту. Себя и свою семью Ивана, напротив, причислила к ряду людей, которым небезразлична жизнь Мауро.

На один из последних постов отреагировал сам Икарди. В нем, в частности, Ивана написала, что хочет, чтобы «брат вернулся».

«Этого не произойдет. Почему бы тебе не потратить свободное время на работу? С такой стратегией ты ничего не добьешься. И не забудь поинтересоваться делами своих остальных шести братьев – что-то я не заметил, чтобы ты это делала в твиттере. Чао!» – резко ответил Мауро сестре.

На прошлой неделе Икарди лишили капитанской повязки в «Интере».

В 20 матчах Серии А Мауро оформил 9+2.

«Лучше молчать и казаться глупым». Икарди отреагировал на лишение капитанства цитатой Твена

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