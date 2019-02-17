Игроки СПАЛ отпраздновали гол, но судья с помощью VAR отменил его и поставил пенальти в их ворота

Футболисты СПАЛ разгромно проиграли «Фиорентине», но судьбу встречи решил один очень спорный эпизод.

Хозяева забили гол на 74-й минуте и сделали счет 2:1, но судья Лука Пайретто отправился смотреть видеоповтор предшествующего эпизода в штрафной СПАЛ. В итоге с помощью VAR он поставил пенальти и, тем самым, отменил взятие ворот, несмотря на протесты парней в голубом. Жордан Верету уверенно реализовал пенальти – 2:1, но уже в пользу «Фиорентины».

«СПАЛ» пропустил еще два мяча и проиграл со счетом 1:4.

Команда из Феррары идет на 15 месте в четырех очках от зоны вылета.

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