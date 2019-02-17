Доменико Кришито смачно приложился из-за штрафной и принес победу «Дженоа» на 93-й минуте

Защитник Дженоа» Доменико Кришито принес победу генуэзскому клубу в матче Серии А против «Лацио».

На третьей добавленной минуте экс-игрок «Зенита» после выноса из штрафной подобрал мяч в 22-х метрах от ворот и идеально ввинтил его в притирку со штангой, после чего содрал футболку и побежал радоваться к трибунам.

Кришито играл за «Зенит» с 2011 по 2018 год.

Доменико забил первый гол в чемпионате Италии-2018/19. До матча с «Лацио» он отметился четырьмя ассистами.

После победы «Дженоа» идет на 13-м месте с 28 очками.

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