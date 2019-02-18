Жена Икарди Ванда Нара: «Для Мауро отобрать капитанскую повязку – как лишить его ноги»

Жена и агент форварда «Интера» Мауро Икарди Ванда Нара прокомментировала решение клуба лишить ее мужа капитанской повязки.

«Мы не сомневались в том, надо ли идти на игру. Я всегда прихожу не только как жена капитана, но и как мать болельщиков «Интера». На этой неделе было сложнее, потому что у нашего ребенка ветрянка, но, к счастью, отец Мауро был в Милане.

Кто-то скажет, что капитанская повязка бессмысленна. Но для Мауро отобрать повязку – как лишить его ноги. Он носит эту футболку с гордостью, когда ему приходилось выбирать футболку или деньги, он всегда выбирал футболку.

Я поддерживаю контакт с «Интером», они у меня на быстром наборе. Но о лишении повязки я узнала из твиттера. У меня была трехчасовая встреча с руководством, но они мне ничего об этом не сказали.

Мауро забил за «Интер» 120 мячей. Мы – семья интеристов, на поле он или нет. «Интер» – это семья. Когда в нас бросили камнем, я звонила в клуб. Мауро спал после тренировки, поэтому я не знала, кому звонить. Мы в Милане только из-за «Интера». У нас нет никакого намерения покидать клуб», – цитирует Ванду Football Italia.

Капитанская повязка в «Интере» перешла к Самиру Хандановичу.

Икарди не может договориться о новом контракте с «нерадзурри», нынешний истекает в 2021 году.

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