Ванда Нара сожгла фото с Мауро Икарди в камине и породила слухи о разводе

Ванда Нара, жена и агент нападающего «Интера» Мауро Икарди, запустила слухи о разводе с футболистом после того, как сожгла его фото.

Ванда бросила в разожженный камин несколько снимков в форме сердца, где она была запечатлена вместе с Икарди, после чего запустила прямой эфир в инстаграме.

Ранее Икарди лишили капитанской повязки, а Ванда рассказала, что фанаты «Интера» бросили в ее машину камень.

Мауро увел Ванду у другого аргентинского футболиста – Макси Лопеса. От Лопеса девушка родила трех детей, от Икарди – двух.

Сейчас все пять детей живут в семье Икарди.

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