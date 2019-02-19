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Нара пригрозила «Интеру», что Икарди не будет играть за клуб, если ему не вернут повязку капитана

Нара пригрозила «Интеру», что Икарди не будет играть за клуб, если ему не вернут повязку капитана
Eurosport

1 час назад

Будет предан «нерадзурри», но только на своих условиях.

Жена и агент нападающего «Интера» Мауро Икарди Ванда Нара поставила итальянскому клубу ультиматум: возвращение капитанской повязки или потеря аргентинца.

По информации La Gazzetta dello Sport, руководство клуба в курсе совместного решения Икарди и Нары. Также Ванда заявила, что «Интер» должен принести извинения Мауро, чью повязку капитана неделю назад отдали Самиру Хандановичу.

Ранее сообщалось, что аргентинцем интересуются в «МЮ» и «Ювентусе».

  • Икарди выбыл из основы «Интера» из-за травмы колена и уже пропустил 2 последних матча.
  • В 20 играх сезона Мауро оформил 9+2.

Жена Икарди Ванда Нара: «Для Мауро отобрать капитанскую повязку – как лишить его ноги»

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