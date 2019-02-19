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Нара пригрозила «Интеру», что Икарди не будет играть за клуб, если ему не вернут повязку капитана
Будет предан «нерадзурри», но только на своих условиях.
Жена и агент нападающего «Интера» Мауро Икарди Ванда Нара поставила итальянскому клубу ультиматум: возвращение капитанской повязки или потеря аргентинца.
По информации La Gazzetta dello Sport, руководство клуба в курсе совместного решения Икарди и Нары. Также Ванда заявила, что «Интер» должен принести извинения Мауро, чью повязку капитана неделю назад отдали Самиру Хандановичу.
Ранее сообщалось, что аргентинцем интересуются в «МЮ» и «Ювентусе».
- Икарди выбыл из основы «Интера» из-за травмы колена и уже пропустил 2 последних матча.
- В 20 играх сезона Мауро оформил 9+2.
Жена Икарди Ванда Нара: «Для Мауро отобрать капитанскую повязку – как лишить его ноги»
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