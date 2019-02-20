La Gazzetta dello Sport: 19-летний игрок «Ромы» Николо Дзаньоло отказал Мино Райоле

Полузащитник Николо Дзаньоло совершил настоящий прорыв в сезоне-2018/19, и к тинейджеру выстроилась очередь из агентов. Увидеть тинейджера в рядах своих клиентов пожелал сам Мино Райоло, но знаменитого агента ждала неудача.

«Мы остаемся с Клаудио Вигорелли», – сказал La Gazzetta dello Sport отец юниора, экс-футболист «Дженоа» Игорь Дзаньоло.

В число клиентов Райолы входят такие звезды, как Златан Ибрагимович, Поль Погба, Марио Балотелли, Джанлуиджи Доннарумма и Марко Верратти.

Дзаньоло забил 5 голов и отдал 2 голевые передачи в 23 матчах сезона-2018/19. Он оформил дубль в первой игре 1/8 финала Лиги чемпионов против «Порту».

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