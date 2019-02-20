Сами Хедира перенес операцию на сердце и выбыл на месяц

31-летний полузащитник «Ювентуса» Сами Хедира успешно прошел операцию на сердце после того, как у него была диагностирована аритмия.

Официальный сайт «Ювентуса» пишет, что в среду утром Хедире удалили аритмогенный очаг предсердия, и последующее электрофизиологическое исследование сердца под присмотром кардиолога не показало ухудшений. Сами пройдет короткую реабилитацию, а вернется на поле через месяц.

20 февраля «Ювентус» без Хедиры сыграет в 1/8 финала Лиги чемпионов против мадридского «Атлетико».

Сами перешел в итальянский клуб в 2015 году.

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