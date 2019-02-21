Экс-девушка Льюиса Хэмилтона появилась на Неделе моды в Милане в джерси «Интера»

22-летняя канадская модель и бывшая девушка гонщика «Формулы-1» Льюиса Хэмилтона Винни Харлоу появилась на подиуме показа Недели моды в Милане в джерси «Интера».

Как пишет FCInter.1908.it, таким образом Nike и «Интер» отпраздновали 10 лет сотрудничества. В игровой футболке «нерадзурри» Харлоу вышла во время показа Byblos.

Неделя моды в Милане проходит с 19 по 25 февраля.

Настоящее имя девушки – Шантель Браун-Янг.

9 нестандартных фото из инстаграма подружки Хэмилтона по прозвищу Зебра

Лучшие тексты и главные новости дня – в телеграме и у тебя под рукой