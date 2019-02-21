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La Repubblica: «Рома» предложила Маурицио Сарри возглавить команду со следующего сезона

La Repubblica: «Рома» предложила Сарри возглавить команду со следующего сезона
Eurosport

59 мин. назад

«Саррибол» в Риме приживется лучше?

Руководство «Ромы» может сменить главного тренера Эусебио ди Франческо и спортивного директора Рамона Мончи.

В качестве претендента на место коуча римляне рассматривают Маурицио Сарри, который находится на грани увольнения в «Челси». Советник президента «Ромы» Джеймса Паллотты дважды общался по телефону с Сарри, а на встрече в Лондоне предложил возглавить команду в следующем сезоне, сообщает La Repubblica.

  • «Рома» идет на пятом месте в Серии А.
  • «Челси» с Сарри занимает шестую строчку в АПЛ.
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