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La Repubblica: «Рома» предложила Маурицио Сарри возглавить команду со следующего сезона
«Саррибол» в Риме приживется лучше?
Руководство «Ромы» может сменить главного тренера Эусебио ди Франческо и спортивного директора Рамона Мончи.
В качестве претендента на место коуча римляне рассматривают Маурицио Сарри, который находится на грани увольнения в «Челси». Советник президента «Ромы» Джеймса Паллотты дважды общался по телефону с Сарри, а на встрече в Лондоне предложил возглавить команду в следующем сезоне, сообщает La Repubblica.
- «Рома» идет на пятом месте в Серии А.
- «Челси» с Сарри занимает шестую строчку в АПЛ.
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