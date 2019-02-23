Other Agency

Идеальное замыкание Пёнтека – это уже седьмой гол Кшиштофа в пяти стартах за «Милан»

Идеальное замыкание Пёнтека – это уже седьмой гол Кшиштофа в пяти стартах за «Милан»
Eurosport

12 мин. назадОбновлено 7 мин. назад

Что творит этот парень!

Польский нападающий «Милана» Кшиштоф Пёнтек открыл счет в матче 26-го тура чемпионата Италии против «Эмполи» (3:0).

Поляк идеально открылся под пас Хакана Чалханоглу и в одно касание расстрелял ворота «синих».

После перехода в миланский клуб из «Дженоа» Пёнтек вхолостую вышел на замену в игре с «Наполи», но затем забил семь мячей в пяти матчах. Он первый игрок «россонери», забивавший в первых пяти выходах в стартовом составе, со времен Оливера Бирхоффа (1998-й год).

  • «Россонери» заплатили за Кшиштофа 35 миллионов евро.
  • Всего в чемпионате Италии-2018/19 Пёнтек забил 18 мячей. Больше только у Криштиану Роналду – 19.

Здесь можно полюбоваться на фотографии девушки Пёнтека

Eurosport Вконтакте

Подписывайся на нас Вконтакте

По теме

Чемпионат Италии

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте