Польский нападающий «Милана» Кшиштоф Пёнтек открыл счет в матче 26-го тура чемпионата Италии против «Эмполи» (3:0).

Поляк идеально открылся под пас Хакана Чалханоглу и в одно касание расстрелял ворота «синих».

После перехода в миланский клуб из «Дженоа» Пёнтек вхолостую вышел на замену в игре с «Наполи», но затем забил семь мячей в пяти матчах. Он первый игрок «россонери», забивавший в первых пяти выходах в стартовом составе, со времен Оливера Бирхоффа (1998-й год).

«Россонери» заплатили за Кшиштофа 35 миллионов евро.

Всего в чемпионате Италии-2018/19 Пёнтек забил 18 мячей. Больше только у Криштиану Роналду – 19.

Здесь можно полюбоваться на фотографии девушки Пёнтека

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