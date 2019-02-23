Макси Лопес: «В последний раз видел детей в декабре – Икарди и Нара не разрешают даже звонить им»

Экс-муж Ванды Нары и футболист бразильского клуба «Васко да Гама» Макси Лопес прокомментировал сложные взаимоотношения между ним, его бывшей супругой и ее нынешним партнером Мауро Икарди.

«Я всегда старался быть сдержанным ради своих детей. Моя цель всегда состояла в том, чтобы они не осудили меня, когда подрастут. Поэтому многие моменты я предпочитал замалчивать. Я могу отреагировать, но делаю это лишь для защиты детей. Отвечаю, только когда ощущаю агрессию в свою сторону. Сейчас я практически не вижу детей, иногда Нара и Икарди не разрешают говорить с ними по телефону. В последний раз я видел их в декабре. Также мы виделись несколько часов в январе, когда я добился отдельного разрешения.

У нас сложные отношения с Вандой, в них нет гармонии. В течение многих лет мы разговаривали только через адвокатов. С Мауро примерно такая же ситуация, иногда даже хуже. Именно поэтому я не поддерживаю с ним связь. Его поведение всегда одинаково. Я сказал ему, что он поймет некоторые вещи, как только станет отцом, но этого не произошло. Например, вчера был день рождения моего сына, и Ванда с Мауро набросились на меня по телефону. Какие у меня могут быть отношения с такими людьми?» – цитирует Sportbible разговор Лопеса на радиостанции Radio La 990.

Ванда бросила Лопеса и ушла к Икарди с детьми в 2013 году.

От Мауро Нара родила двух дочерей, от Лопеса – троих мальчиков.

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