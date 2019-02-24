Икарди предал друга ради Ванды. Нара рассорила его с клубом, семьей и, похоже, изменила с Брозовичем

Мауро Икарди с детства нравился форвард «Барсы» Макси Лопес. Макси на 10 лет старше соотечественника, никогда не был забивным нападающим, но что-то в нем цепляло Мауро. Мальчик даже взял автограф у Лопеса, а в 2012-м аргентинцы уже вместе выступали за «Сампдорию». 28-летний Макси к тому моменту осознал, что топ-форвард из него не вышел. Позитива добавляло то, что у него был преданный фанат, который теперь играл рядом. Лопес часто приглашал Мауро в гости, познакомил с женой и матерью троих детей Вандой Нарой.

26-летней девушке тоже было ясно, что муж топ-форвардом не станет и дальше семью ждет скитание по унылым провинциям. Зато в доме появился многообещающий и молодой красавец. Общение юного Икарди и коварной Нары быстро переросло в роман. Говорят, что женщины любят ушами, но именно Мауро продал друга за комплименты и заверения любовницы в том, что его ждет большое будущее. И, конечно, за огненные ночи с бывшей порноактрисой.

Ванда НараGetty Images

Спустя несколько месяцев Ванда с детьми переехала к Икарди, постила сообщения в стиле «мой парень – 40-летний самец в теле юноши» и выкладывала фотки дорогих подарков. Лопес все это терпел, ограничившись лишь отказом от рукопожатия перед матчем (к тому времени Мауро уже ушел в «Интер»). Брошенный муж возмутился, только когда трое его детей сфотографировались в футболках «нерадзурри» с девятым номером. Но в ответ бывшая забросала Макси обвинениями, что сам он изменник и развлекался с горничной, когда она сидела в соседней комнате.

Макси уважают в Аргентине, он близкий друг Месси. А семья Лео плотно связана с мафией: имя родного брата регулярно оказывается в криминальной хронике рядом с фамилиями преступных главарей. Ходили слухи, что бандиты предложили Лопесу поймать Икарди и сломать ему ноги, но Макси отказался от услуги.

Благодаря Ванде Икарди стал очень много зарабатывать. Когда 20-летний Мауро перешел в «Интер» в 2013-м, то получал меньше миллиона евро. Агент Абиан Морано пыхтел изо всех сил, чтобы выбить юному ноунейму путевку в топ-клуб. Сначала Икарди был доволен, но после появления Ванды аргентинец изменил мнение. В 2015-м он уволил Морано, а функции агента взяла на себя Нара. Уже через год Икарди стал самым высокооплачиваемым игроком «Интера» с гонораром в 3,6 миллиона евро за сезон. Еще через год жена выбила Мауро повышение до 4,5 мультов.

Мауро Икарди и Ванда НараGetty Images

«Икарди сильно изменился с тех пор, как Ванда Нара вошла в его жизнь. Раньше он был скромным, сконцентрированным и стремился расти в профессиональном плане. К сожалению, он изменился в худшую сторону. За короткое время, что я работал с Вандой, сразу заметил другое отношение. Он был изолирован от дел. Это изменение в жизни может поставить под угрозу его будущее в спорте», – качал головой бывший агент Морано, с которым Мауро проработал 10 лет и стал звездой.

Благосостояние аргентинца улучшалось. Он купил дом в Милане, чтобы уместилась вся семья – кроме детей Макси Лопеса, Ванда родила еще двоих от Икарди. А когда Мауро стал лучшим бомбардиром Серии А в 2018-м, то купил каждому одноклубнику по Rolex. В то же время атмосфера вокруг него стала токсичнее. Сначала сборная Аргентины проигнорировала Икарди, взяв на ЧМ старичка Игуаина. Все медиа мира на полном серьезе обсуждали, что друг Макси Лопеса Месси не захотел играть рядом с крысой.

Летом ходили слухи, что Икарди продлил контракт с «Интером» до 2023 года с зарплатой в шесть миллионов евро. Но в декабре Ванда вдруг заявила, что стороны очень далеки от пролонгирования. «Интер» предлагает семь миллионов в год, но Наре этого мало – она хочет девять. «Несколько очень серьезных клубов заинтересованы в Мауро. Два топ-клуба Испании и по клубу из Франции и Англии. Мы еще не получили подходящего предложения от «Интера», поэтому ничего не ясно. С испанцами у нас отличные отношения», – разжигала Ванда.

La Gazzetta dello Sport даже писала, что «Интер» просит капитана сменить представителя. В ответ Икарди заявил: «Эти слухи – полная ерунда. Я очень счастлив и доволен работой с Вандой. Она всегда будет тем человеком, который представляет мои и наши интересы, – до самого конца карьеры». Через несколько дней «Интер» лишил Мауро капитанства, а тот в ответ отказался играть, пока повязку не вернут.

Мауро Икарди, «Интер»Getty Images

Слухи о том, как Икарди переходит то в «Ювентус», то в «Реал», публикуются каждую неделю. Апдейты о переговорах Ванды с «Интером» мелькают каждый день. Этот дурдом достал даже родственников Икарди. Сестра Мауро Ивана разбомбила твиттер критикой в адрес Ванды, обвинив ее в алчности и желании использовать футболиста. Себя Ивана назвала человеком, которому действительно не наплевать на судьбу брата. В ответ Икарди написал: «Почему бы тебе не потратить свободное время на работу? С такой стратегией ты ничего не добьешься. И не забудь поинтересоваться делами своих остальных шести братьев – что-то я не заметил, чтобы ты это делала в твиттере. Чао!»

Конфликт дошел до того, что машину Ванды с детьми закидали камнями фанаты «Интера».

К проблемам Икарди с клубом, фанатами и родственниками добавилась еще одна – которую он ждал меньше всего. Все началось еще в марте 2018-го. Тогда появились слухи, что у Ванды роман с Брозовичем. В ответ Марсело пригрозил засудить журналистов, и болтовня стихла. Но после дня Святого Валентина в инстаграме Ванды появилось внезапное видео: костер и горящая в нем фотография Мауро. Через день Calciomercato сообщил, что Икарди подаст на развод из-за измены Ванды с одноклубником.

В то же время Макси Лопес нормально не общается с детьми. «Сейчас я практически не вижу их, иногда Нара и Икарди не разрешают говорить с ними по телефону. В последний раз я видел их в декабре. Также мы виделись несколько часов в январе, когда я добился отдельного разрешения. В течение многих лет мы с Вандой разговаривали только через адвокатов. С Мауро примерно такая же ситуация, иногда даже хуже. Например, вчера был день рождения моего сына, и Ванда с Мауро набросились на меня по телефону. Какие у меня могут быть отношения с такими людьми?» – жаловался Макси.

Грустный аргентинец когда-то говорил юному Мауро, что с появлением собственных детей он узнает новые вещи о жизни, и тогда взаимопонимание между футболистами улучшится. Но, возможно, не отцовство изменит отношение Икарди к жизни, а измена Ванды. Предав друга ради горячей девушки и миллионов евро, Мауро запустил бумеранг. Сейчас древний гаджет возвращается к Икарди, и ему остается лишь подставить голову.

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