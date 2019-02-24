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Квальярелла уже вносил 17-й гол в Серии А, но вратарь «Кальяри» включил магию уровня Копперфильда

Квальярелла уже вносил 17-й гол в Серии А, но вратарь «Кальяри» включил магию уровня Копперфильда
Eurosport

34 мин. назад

Фантастическое спасение.

Голкипер «Кальяри» Алессио Краньо сделал умопомрачительный сэйв в матче чемпионата Италии против «Сампдории».

Вратарь среагировал на удар с пары метров одного из лучших страйкеров Серии А Фабио Квальяреллы, остановив мяч на ленточке.

  • Квальярелла все-таки забил: через 5 минут он реализовал пенальти, который стал победным.
  • Фабио занимает третье место в бомбардирской гонке, уступая мяч Кшиштофу Пёнтеку из «Милана» и два форварду «Ювентуса» Криштиану Роналду.
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