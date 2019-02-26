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Арбитр Абиссо отстранен на месяц за спорный пенальти в ворота «Интера» на 101-й минуте
А в матчах миланского клуба этого синьора не будет вовсе.
Арбитр Розарио Абиссо, назначивший спорный пенальти в ворота «Интера» в добавленное время игры 25-го тура Серии A, отстранен от выполнения обязанностей до 24 марта.
Кроме того, как сообщает Football Italia, Абиссо в оставшейся части сезона не будет работать на матчах «Интера».
На 96-й минуте встречи между «Фиорентиной» и «Интером» арбитр усмотрел игрой рукой со стороны защитника «нерадзурри» Данило Д'Амброзио.
Абиссо потратил около 5 минут на изучение повтора, после чего указал на точку – и «фиалки» спаслись от поражения благодаря точному удару Жордана Верету на 11-й добавленной минуте. Матч завершился вничью – 3:3.
- «Интер» занимает третью строчку в турнирной таблице Серии A с 47 очками.
- «Фиорентина» идет на девятом месте, у команды 36 баллов.
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