Арбитр Абиссо отстранен на месяц за спорный пенальти в ворота «Интера» на 101-й минуте

Арбитр Розарио Абиссо, назначивший спорный пенальти в ворота «Интера» в добавленное время игры 25-го тура Серии A, отстранен от выполнения обязанностей до 24 марта.

Кроме того, как сообщает Football Italia, Абиссо в оставшейся части сезона не будет работать на матчах «Интера».

На 96-й минуте встречи между «Фиорентиной» и «Интером» арбитр усмотрел игрой рукой со стороны защитника «нерадзурри» Данило Д'Амброзио.

Абиссо потратил около 5 минут на изучение повтора, после чего указал на точку – и «фиалки» спаслись от поражения благодаря точному удару Жордана Верету на 11-й добавленной минуте. Матч завершился вничью – 3:3.

«Интер» занимает третью строчку в турнирной таблице Серии A с 47 очками.

«Фиорентина» идет на девятом месте, у команды 36 баллов.

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