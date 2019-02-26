Криштиану Роналду откроет в Мадриде центр по пересадке волос – это будет бизнес Джорджины Родригес

Звезда «Ювентуса» Криштиану Роналду возвращается в Мадрид – но в качестве инвестора и бизнесмена, а не футболиста.

По информации Daily Mail, португалец планирует открыть в Мадриде центр по пересадке волос и уже вложил 1,2 миллиона евро с перспективой внесения еще 29-ти через 3-4 года. Предполагается, что в центре будут работать 150 специалистов в 18 кабинетах, а в день будет проходить до 18 операций по трансплантации волос. Самая бюджетная процедура обойдется клиенту в 4000 евро.

«Бизнес-день», – подписал Криш фото, на котором он в компании невесты Джорджины Родригес деловито подписывает документы. Джорджина, кстати, будет владелицей бизнеса.

Споуксмен португальца подтвердил, что центр начнет работать с 18 марта.

В ноябре Роналду и Родригес объявили о помолвке.

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