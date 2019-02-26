Вратарь Эмиль Аудеро, сыгравший в «Ювентусе» 1 матч за 4 года, перешел в «Сампдорию» за 20 млн евро

Туринский «Ювентус» провернул одну из самых безумных сделок зимы в итальянском футболе: клуб продал в «Сампдорию» вратаря Эмиля Аудеро.

Все бы ничего, но за 22-летнего голкипера, отыгравшего за основу «бьянконери» 1 матч за 4 года, генуэзцы заплатили 20 млн евро.

Аудеро уже выступал за «Сампдорию»: в сезоне-2017/18 он играл в аренде и в 25 матчах пропустил 32 мяча.

Эмиль привлекался в сборную Италии разных возрастов, начиная от U-15 до U-21.

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