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Жена Икарди Ванда Нара: «Я творю революцию в мире мачо, но с Мауро у нас все прекрасно»
Ванда опровергла слухи о разладе.
Жена и агент нападающего миланского «Интера» Мауро Икарди рассказала о специфике работы и опровергла информацию о разводе.
«Контракт Мауро с «Интером» рассчитан еще на два года. У клуба появился новый директор. Все должно разрешиться наилучшим для «Интера» и футболиста образом.
Я всегда говорила, что быть агентом Икарди очень легко, потому что он отличный игрок. Этот мир во многом – мир мачо, а я творю революцию. Многие родственники представляют интересы игроков, но в футболе роль женщины сводится к тому, чтобы сидеть дома с детьми и молчать. Вот почему я революционер. У меня есть подруги среди жен футболистов, и они посмеиваются надо мной – для них странно то, чем я занимаюсь. Но они просили меня представлять интересы их мужей, потому что они знают меня, знают, как я веду себя и как отстаиваю свои интересы.
В мире мачо быть женщиной нелегко, но люди уважают меня. Но есть те, кто пытаются дестабилизировать ситуацию и зашли в этом очень далеко. У нас с Мауро нет и не было кризиса в отношениях. Мы счастливы вместе, а все истории очень далеки от реальности», – цитирует Нару Gente.
- Ранее появилась информация, что Икарди подаст на развод с Нарой.
- Поводом послужили слухи, что Ванда изменила Мауро с одноклубником Марсело Брозовичем.