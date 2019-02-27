У Ванды Нары есть потрясная сестра. Она сверкает на подиуме и была помолвлена с Форланом

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Ты точно знаешь Ванду Нару, которая сводит с ума Мауро Икарди и «Интер». Но, возможно, ты не слышал о ее сестре – Заире.

Она модель и телеведущая из Аргентины. В 2010-м FHM поставил ее на 47-е место в списке самых сексуальных дам мира. Это заметил Диего Форлан, с которым Заира обручилась. Но в 2011-м свадьба сорвалась, и дама безумно этому обрадовалась.

Позже она три года встречалась с теннисистом Хуаном Монако. Еще Заиру связывали с Гонсало Игуаином. Но хватит слов – ты можешь сам оценить, почему уважаемые мужчины теряли голову от аргентинской красотки.

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