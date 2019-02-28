Лучано Спаллетти: «Мауро Икарди? Не буду говорить о тех, кто не забоится об интересах «Интера»

Главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти отказался обсуждать дальнейшую судьбу экс-капитана команды Мауро Икарди.

«Многое [об Икарди] уже было сказано. Джузеппе Маротта и Стивен Чжан уже высказались на эту тему, и я не могу добавить что-то еще. Я буду говорить только о тех игроках, которые сейчас в составе», – приводит слова Спаллетти CalcioMercato.

«Мне нужно говорить не об Икарди, а о других футболистах – о тех, что выходят на поле, тех, в чьем сердце есть забота об интересах «Интера», – добавил Лучано.

Икарди не принимал участия в четырех последних официальных матчах «нерадзурри».

Аргентинец может пропустить остаток сезона из-за проблем с коленом. Также у него присутствуют разногласия с руководством «Интера».

Нара пригрозила «Интеру», что Икарди не будет играть за клуб, если ему не вернут повязку капитана

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