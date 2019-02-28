Мауро Икарди: «Не знаю, есть ли любовь к клубу и ко мне у некоторых людей в «Интере»

Аргентинский нападающий «Интера» Мауро Икарди опубликовал сообщение в инстаграме, где поставил под сомнение тот факт, что в миланском клубе относятся к нему с уважением.

«В самые тяжелые моменты проявляется настоящая любовь. И в такие моменты я всегда оставался в «Интере» и с «Интером». Несмотря на все происходящее, я всегда оставался. Меня удерживала любовь к цветам клуба, из-за этого я отклонял предложения других команд. Я играл через боль. После окончания матчей я рыдал из-за боли, но всегда хотел играть.

Я сам осуждал тех, кто стремился покинуть клуб в трудные моменты при первой возможности. Я знаю, что значит любить «Интер». Но, как я говорил, все мои жертвы были ради любви к клубу и его цветам. А сейчас я не знаю, есть ли любовь к «Интеру» и ко мне самому у некоторых людей, принимающих решения в команде. Не знаю, есть ли у этих людей воля, чтобы разрешить ситуацию с любовью к «Интеру». В семье можно пережить многое ради любви, но уважение должно быть всегда», – написал Икарди.

Икарди не принимал участия в четырех последних официальных матчах «нерадзурри».

Мауро также не попал в заявку на матч «Интера» против «Кальяри», который состоится 1 марта.

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