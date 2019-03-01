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Tuttosport: Аллегри хочет пятый раз выиграть Серию А и уйти из «Ювентуса», на пост претендует Зидан
Итальянец устал в «Юве».
Главный тренер туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри хочет выиграть пятый титул в Серии А и покинуть команду.
Информацию подтвердил изданию Tuttosport источник, близкий к тренеру: сообщается, что в конце сезона Аллегри планирует уйти с поста. На его место претендует Зинедин Зидан: руководство «Ювентуса» считает, что после трех подряд побед в Лиге чемпионов с «Реалом» француз стал бы правильной кандидатурой для успехов в Европе.
Около трех месяцев назад Зизу обратился к фанатам «Ювенуса»: «Я надеюсь вскоре приехать и провести с вами некоторое время».
- После ухода из «Реала» Зидан остается безработным.
- «Ювентус» уверенно лидирует в чемпионате Италии.
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