Матч «Кальяри» – «Интер» остановили на 13-й минуте, чтобы почтить память Давиде Астори
Почти год со смерти капитана «Фиорентины».
Встреча 26-го тура чемпионата Италии между «Кальяри» и «Интером» была приостановлена на 13-й минуте, чтобы почтить память ушедшего из жизни год назад Давиде Астори – футболист выступал под 13-м номером.
Болельщики стоя аплодировали всю минуту с номером Давиде. Такая акция пройдет во время всех матчей тура.
- Астори ушел из жизни в ночь на 4 марта из-за внезапных проблем с сердцем.
- «Фиорентина» и «Кальяри» (за который Астори выступал в 2008-2016 годах) изъяли из обращения 13-й номер.
- «Фиорентина» также увековечила память Давиде, назвав его именем тренировочный комплекс.
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