Twitter

Матч «Кальяри» – «Интер» остановили на 13-й минуте, чтобы почтить память Давиде Астори

Матч «Кальяри» – «Интер» остановили на 13-й минуте, чтобы почтить память Астори
Eurosport

55 мин. назад

Почти год со смерти капитана «Фиорентины».

Встреча 26-го тура чемпионата Италии между «Кальяри» и «Интером» была приостановлена на 13-й минуте, чтобы почтить память ушедшего из жизни год назад Давиде Астори – футболист выступал под 13-м номером.

Болельщики стоя аплодировали всю минуту с номером Давиде. Такая акция пройдет во время всех матчей тура.

  • Астори ушел из жизни в ночь на 4 марта из-за внезапных проблем с сердцем.
  • «Фиорентина» и «Кальяри» (за который Астори выступал в 2008-2016 годах) изъяли из обращения 13-й номер.
  • «Фиорентина» также увековечила память Давиде, назвав его именем тренировочный комплекс.
Eurosport в инстаграме

Подписывайся на Eurosport.ru в инстаграме

По теме

Чемпионат Италии

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте