Tuttosport: Джузеппе Маротта хочет переменить Массимилиано Аллегри в «Интер»

Генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта планирует уволить Лучано Спаллетти с поста главного тренера после окончания сезона-2018/19.

По информации Tuttosport, на смену он рассматривает тренера «Ювентуса» Массимилиано Аллегри, который намерен покинуть туринский клуб даже в случае успеха в Лиге чемпионов. «Юве» слухи связывают с кандидатурой Зинедина Зидана.

В качестве альтернативы Маротта снова пригласить в «Интер» Антонио Конте. В 2018 году он был уволен из «Челси».

«Ювентус» лидирует в Серии А с 69-ю очками, «Интер» идет третьим, уступая 22 очка.

Зидан ранее намекал на переход в «Ювентус».

Аллегри в качестве тренера взял 5 скудетто: 4 – с «Юве», 1 – с «Миланом».

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