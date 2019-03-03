Тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо об инстаграме: «На телефоне есть две кнопки – зеленая и красная»

Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо не планирует регистрироваться в социальных сетях.

«Инстаграм? Не говорите об этом, я и так получаю достаточно оскорблений. На телефоне для меня есть две кнопки: зеленая, чтобы позвонить, и красная, чтобы прекратить связь», – приводит слова Рино Sky Sport.

В последнем матче Серии А «Милан» обыграл «Сасуолло» (1:0), но Гаттузо недоволен качеством игры.

«Я не хочу ничего слышать об усталости – не должно быть никаких оправданий. Надо понять, почему бы играли не блестяще. Соперник был организован, но мы можем добиться большего успеха при владении мячом», – заявил тренер.

«Милан» поднялся на третье место в Серии А, обогнав «Интер».

В активе команды Гаттузо – 48 очков. У лидирующего «Ювентуса» – 69.

Подписывайся на нас в инстаграме и смотри яркие фото